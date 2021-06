Boris Johnson e Carrie Symonds: os bastidores do casamento

Como nada jamais foi convencional na vida do casal, a notícia nem provocou tanto espanto: no sábado 29, na mais absoluta surdina, perante trinta convidados avisados na última hora, o primeiro-ministro Boris Johnson, 56 anos, se casou pela terceira vez, agora com Carrie Symonds, 33, na catedral católica de Londres. Os dois se mudaram para o número 10 de Dow­ning Street, residência e gabinete oficiais do cargo, em fevereiro de 2020 — quando Johnson ainda estava casado com a segunda mulher, com quem tem quatro filhos (além de um ou dois extras, que não comenta). O filhinho deles, Wilfred, nasceu no fim de abril. Carrie, ex-assessora de imprensa do Partido Conservador, tem fama de dar palpites em assuntos do governo e implicar com uns e outros. Também comandou uma polêmica reforma de 30 000 libras (220 000 reais) nos aposentos oficiais — parte saída do Erário, parte de um doador do partido, que Johnson se apressou em repor. Talvez para se redimir, ela se casou com um vestido de tule e seda alugado por 45 libras (330 reais).

Publicado em VEJA de 9 de junho de 2021, edição nº 2741