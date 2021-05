Bernard Arnault: mudança de perfil

Por um breve momento, o título de mais rico do mundo saiu das mãos de serelepes bilionários da alta tecnologia para as de um discreto europeu septuagenário que comercializa roupas, bebidas e acessórios. Na abertura das bolsas na segunda-feira 24, o francês Bernard Arnault, 72 anos, acumulava uma fortuna de 186,3 bilhões de dólares com a valorização do grupo LVMH (Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Veuve Clicquot e outras marcas), do qual possui quase metade das ações. A alta se deve ao excepcional desempenho no primeiro trimestre: aumento das vendas de 52% em comparação com igual período do ano passado. No fim do mesmo dia, passada a euforia acionária, Arnault devolveu o posto a Jeff Bezos, da Amazon.

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740