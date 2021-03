Após ‘nudes’, conta de ator no Instagram é suspensa

Em mais um capítulo da eterna briga entre os usuários e os algoritmos do Instagram sobre o que é nudez artística e o que é puro e simples mau gosto, o ator Jesuita Barbosa, 29 anos, postou, todo orgulhoso, uma foto sua em cima da cama, nuzinho, pendurado em uma barra de pole dance, tal qual foi clicado pelo celebrado fotógrafo Bob Wolfenson — ela acabou sendo removida pelos censores da rede. Não teve dúvida: fotografou e postou nos Stories vários closes do próprio corpo, igualmente sem roupa, com legendas irônicas, uma do abdome, que chamou de “Antebraço”, outra do derrière, em que escreveu “Diretriz”. O resultado saiu no mesmo dia: a conta de Jesuita foi suspensa. “Meus nudes foram só uma libertinagem”, diz ele, levando a coisa na brincadeira. Passados dois dias, Jesuita voltou ao Insta — com a foto de Wolfenson em destaque.

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731