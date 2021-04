Anitta: do subúrbio para o mundo

Nada é por acaso na foto de capa de Girl from Rio, o single que Anitta acaba de lançar. Da virilha cavada na medida para chamar atenção ao número estampado no capô do ônibus — que os fãs (são 53 milhões só no Instagram) logo detectaram ser sua data de nascimento. “Nunca poria ali uma numeração aleatória. Que graça teria?”, pergunta o diretor criativo Giovanni Bianco. A pose, que virou meme na mesma hora, se integra ao cenário do clipe da música, filmado ora com estética retrô, ora com elementos que remetem às origens suburbanas de Anitta, como o popular Piscinão de Ramos. Cantora e equipe estão animadas: acham que Girl from Rio pode bater os impressionantes 555 milhões (sim, milhões) de visualizações que o clipe de Downtown, de 2017, alcançou no YouTube. “Ela quer conquistar o mundo e vai conseguir”, garante Bianco.

Publicado em VEJA de 5 de maio de 2021, edição nº 2736