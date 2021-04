Andréia Horta: com a mão na massa

Há mais semelhanças entre a atriz Andréia Horta e sua personagem na próxima novela das 9 do que supõe a vã filosofia dos telespectadores. Lara, a cozinheira que ela vai interpretar em Um Lugar ao Sol, dará início à carreira vendendo salgadinhos na rua. Andréia conta que desempenhou atividade parecida no início dos anos 2000, quando morava em Santo André, no ABC paulista, e estudava teatro em São Paulo. Sua fonte de renda na época eram bolos de laranja que fazia no seu fogão e vendia na faculdade. “Eu era bem dura. Dependia desse dinheiro para ir e voltar para casa”, conta Andréia, 37 anos, convocada para ser a mocinha da novela que entraria depois de Amor de Mãe — por causa da pandemia, as gravações foram suspensas e a estreia ficou para o segundo semestre. Mocinha, aliás, é um termo que a irrita. “Essa palavra carrega um conjunto de valores tão antigo”, reclama. “Lara é uma guerreira, isso sim.”

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735