Ana Claudia Michels, a modelo que virou doutora

Anjo do time de beldades da Victoria’s Secret, com trabalhos para Versace e Stella McCartney no currículo, a modelo Ana Claudia Michels, 39 anos, trocou as passarelas pela medicina e agora, recém-formada, comemora a aprovação para a residência no Hospital Albert Einstein, uma duríssima disputa com 25 candidatos por vaga. “Estou pronta para a guerra”, diz. Ana estagiou dois anos em um hospital público no interior de São Paulo e continuará atendendo também pelo SUS, em um rodízio que a põe na linha de frente do combate ao coronavírus. “É um sistema de saúde maravilhoso, e eu me sinto realizada cuidando de pessoas mais vulneráveis”, afirma. Em paralelo, diz que segue modelando e acaba de estrelar duas campanhas. “Quando dá para encaixar um trabalho no fim de semana, eu faço com gosto.”

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731