Agatha Moreira: platinada e desajustada

O anúncio foi feito pela própria, em inglês e sem delongas: “The bitch is back” (a safada — para amenizar o original — voltou), informou Agatha Moreira, 29 anos, na legenda de uma foto postada em suas redes, em que aparece de cabelos curtinhos e platinados. É com este visual que Agatha aparecerá em Verdades Secretas 2, continuação da minissérie da Globo, como Giovanna, uma patricinha que se prostitui porque quer (e para irritar os pais). “Ela é desajustada e muito perdida”, define a atriz e ex-modelo. As expectativas são de manutenção da alta voltagem erótica do roteiro — na primeira temporada, Agatha participa de uma das mais tórridas cenas de orgia já vistas na TV aberta. Ela também faz das suas no cinema: em Missão Cupido, de Rodrigo Bittencourt, é a outra metade de um romance lésbico-chique com Isabella Santoni. O beijaço entre as duas? “Normal”, diz Agatha . “O fato de estar diante de uma mulher não fez diferença para mim.”

Publicado em VEJA de 26 de maio de 2021, edição nº 2739