A transformação de Elliot Page

Em dezembro, a atriz canadense Ellen Page, de 34 anos, abertamente gay desde os 28, publicou uma carta nas redes sociais anunciando-se transgênero e informando que passaria a atender por nome e pronome masculinos. Agora, pela primeira vez depois de longa reclusão praticamente sozinho (separou-se da mulher, Emma Portner, em meados do ano passado), Elliot Page mostra sua nova — e verdadeira aparência: “É exatamente assim que sou”. Na revista Time, ele posou de cabelo curtinho, jeans, tênis e camiseta e sem seios, que removeu pouco antes de publicar seu comunicado no Instagram. Nem todo trans precisa de cirurgia, ressalta, mas para ele foi fundamental: “Mudou completamente a minha vida”. Indagado sobre o que está sentindo na nova fase, respondeu: “Grande entusiasmo e profunda gratidão por ter chegado aonde cheguei, misturado com muito medo e ansiedade”. Page mantém seu papel, com adaptações, na terceira temporada da série The Umbrella Academy, que está sendo filmada em Toronto.

Publicado em VEJA de 24 de março de 2021, edição nº 2730