A nova parceria de Taís Araujo e Lázaro Ramos na Globo

Casados há dezesseis anos, Taís Araujo e Lázaro Ramos surgirão juntos outra vez na TV. Mas a dupla se exibirá com grau inédito de realismo em episódio da série Amor e Sorte, que estreia em 8 de setembro na Globo. Por causa da quarentena, o programa foi gravado na casa dos atores. A maior dificuldade de trabalhar remotamente foi conciliar a vida profissional com os filhos. “Parece que estamos sempre à disposição. Mas, se eu tivesse a idade deles (João Vicente tem 9 anos e a caçula, Maria Antônia, 5), também acharia que meus pais estavam em casa só para mim”, diz Taís, antes de ser interrompida, na entrevista, por seu filho. Os dois fazem o papel de um casal confinado que vive um stress conjugal. “Estávamos nervosos com o coronavírus, mas o clima da casa mudou para melhor depois das gravações”, diz Lázaro.

Publicado em VEJA de 2 de setembro de 2020, edição nº 2702