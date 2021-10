A grande jogada de Taís Araújo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 8 out 2021, 17h04 - Publicado em 9 out 2021, 08h00

Por Cleo Guimarães Atualizado em 8 out 2021, 17h04 - Publicado em 9 out 2021, 08h00

Cada vez mais abusada e segura de si, Taís Araujo, 42 anos, mandou às favas a necessidade de intermediários e passou a gerir ela mesma a sua carreira artística e comercial. A julgar por sua agenda recente, não tem do que reclamar. “Tem sido ótimo”, comemora a atriz, apresentadora e empresária de si mesma. Além de estrelar campanhas recentes para gigantes da indústria da moda e da beleza, ela foi uma das protagonistas de Amor de Mãe (a novela concorre ao Emmy deste ano), emendou no The Masked Singer, gravou o especial de vinte anos do Superbonita e, como não é de ferro, passou os últimos dias badalando nos desfiles da semana de moda de Paris. “Fui para aprender. Meu interesse não é só ser garota-­propaganda”, ressalta. Taís surgiu de cabelos curtos na capital francesa e foi aquele frisson. “Era uma peruca”, esclarece. “Me acharam a cara da Whitney Houston.”

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2021, edição nº 2759