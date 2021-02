A duquesa também teve dificuldades para dar conta dos filhos na quarentena

É, não está fácil para ninguém. Em conversa (por vídeo, naturalmente) com outros pais de crianças pequenas, Kate, Duquesa de Cambridge, 39 anos, foi convocada a escolher uma palavra para definir como é cuidar de filhos durante a pandemia e respondeu na lata: “Exaustivo”. Mãe dos príncipes George, 7 anos, Charlotte, 5, e Louis, 2, Kate revelou que cortou um real dobrado para distrair, educar e ainda acompanhar as aulas on-line dos dois mais velhos (de 1 a 10, deu-se “nota 5” em matemática) — embora, lealmente, tenha elogiado a ativa participação do marido, William, na empreitada. Na vasta propriedade rural onde o casal se refugiou, a 200 quilômetros de Londres, a duquesa também cortou outra coisa: os cabelos reais. “Virei cabeleireira no lockdown, para horror dos meus filhos”, contou, entre risadas.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725