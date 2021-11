A dupla alegria de Lula com o desbloqueio de seus bens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de desbloquear os bens do ex-presidente Lula foi duplamente comemorada pelo ex-presidente. Voltar a poder movimentar sua fortuna era só o que faltava para ele definir a data de seu casamento com Rosângela da Silva, a Janja, de quem está noivo. Os dois devem oficializar a união no primeiro trimestre de 2022 – a ideia de Lula sempre foi chegar às eleições presidenciais já casado.

De acordo com a coluna Radar, de VEJA, até a Lava-Jato bater nas finanças suspeitas do ex-presidente, ele havia amealhado como palestrante de empreiteiras e outras empresas cerca de 27 milhões de reais. Por 3 votos a 1, os ministros do STF entenderam que o bloqueio não deveria ser mantido porque foi determinado pela Lava Jato – e os casos de Lula não estão mais sob a alçada da operação.

