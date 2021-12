A declaração de Bolsonaro que irritou a torcida do Flamengo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Flamengo podia ter ficado sem essa. Em sua social com apoiadores nesta terça (14), na porta do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro ironizou o clube, que não passa por boa fase, e – para irritação maior da torcida rubro-negra – o comparou ao Vasco, um de seus maiores rivais.

Juntinhos: o próximo compromisso social de Lula e Alckmin

“Tem um time aí, que eu não vou falar o nome, que tá no mesmo caminho do Vasco. Só tá ficando de vice”, disse, numa clara referência ao Flamengo, segundo colocado no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores deste frustrante ano para as expectativas da equipe.

O fim do longo ‘rehab’ do ator de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’

Bolsonaro tem ótima relação com os dirigentes do Flamengo – a ponto de Rodolfo Landim, recém-eleito o número um na hierarquia do clube – chegar a ser cogitado como um possível vice em sua chapa para o pleito presidencial de 2022.

ABL vive acusação de homofobia e assédio na campanha à última vaga

Talvez por isso, o presidente do Brasil, que é palmeirense e teria sido batizado Jair numa homenagem ao jogador alviverde Jair da Rosa Pinto, anunciou estar torcendo para o time carioca na final da Libertadores da América, há cerca de 15 dias. O rubro-negro perdeu para o Palmeiras não só a partida mas também o direito de disputar o Mundial de Clubes em 2022.