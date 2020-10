A “cachorra-­propaganda” da vez da internet

Era para ser um vídeo despretensioso da primeira viagem da buldogue francesa Kilica ao Rio com a dona, Karine Carrijo — influencer autora do livro Mulherão da P*rra. Mas as imagens da cadela de 6 anos correndo pela praia com uma narração desbocada bombaram na internet. Agora, com quase 200 000 seguidores nas redes, Kilica virou “cachorra-­propaganda” de uma rede de pet shops e embaixadora de um site de reservas em hotéis — e negocia com um grande banco. Karine é quem sai no lucro: embolsa cerca de 100 000 reais por mês. “Estou 100% focada na Kilica. Meus projetos estão em segundo plano”, diz.

Publicado em VEJA de 28 de outubro de 2020, edição nº 2710