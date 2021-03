A aula de superação de Mackenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos

Casada durante 25 anos com Jeff Bezos, o dono da Amazon e homem mais rico do mundo, Mackenzie Scott, 50 anos, passou por um baque quando, em 2019, o casal anunciou a separação em um dia e, no seguinte, o mundo ficou sabendo do caso dele com a apresentadora de TV Lauren Sanchez. MacKenzie, escritora bem-sucedida, saiu do divórcio com 53 bilhões de dólares e mergulhou de cabeça na filantropia. Foi a inscrição de um nome novo ao lado do dela no site da Giving Pledge, associação de megarricos que se comprometeram a doar sua fortuna em vida, que confirmou seu casamento com Dan Jewett, professor de ciências no colégio de Seattle onde as filhas estudam. “Acho estranho estar aqui”, escreveu Jewett na página. Bezos aprovou. “Dan é um cara legal”, declarou.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729