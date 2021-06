HBO Max no Brasil: Confira 3 séries da plataforma que valem uma espiada

A plataforma de streaming HBO Max chegou ao Brasil nesta terça-feira, 29, embalada por muita expectativa. Seu catálogo robusto trará desde as premiadas séries do canal pago, como Game of Thrones, passando por franquias da Warner, a exemplo de Harry Potter, até clássicos do cinema, caso de Dançando na Chuva. Mas o que promete causar barulho logo de cara são as produções exclusivas e originais do serviço. Confira a seguir três séries que valem uma espiada:

Made for Love

Na comédia com pitadas de ficção científica — e que lembra muito as tramas de Black Mirror —, a jovem Hazel Green (Cristin Milioti) decide se separar do marido após dez anos de um relacionamento péssimo. O divórcio seria fácil se ele não tivesse implantado um chip em sua mente para acessar suas sensações, memórias e até controlá-la. Com um visual futurista e tecnológico, Made for Love promete entregar um humor sombrio com aquela boa ironia sobre o uso da tecnologia. A série é baseada no livro de mesmo nome escrito por Alissa Nutting.

The Flight Attendant

A série protagonizada por Kaley Cuoco — primeiro grande papel da atriz após o sucesso em The Big Bang Theory —, acompanha Cassie, uma aeromoça alcoólatra que após uma noite de sexo e bebedeira com o executivo Alex Solokov (Michiel Huisman), acorda com ele morto ao seu lado em um quarto de hotel em Bangkok. Para piorar, ela não se lembra de nada da noite anterior. O mistério conduz a produção que foi indicada a dois Globos de Ouro esse ano.

Raised By Wolves

Em Raised By Wolves, dirigido por ninguém menos que Ridley Scott, o cineasta hollywoodiano por trás de Alien, a Terra foi destruída e dois androides ficam encarregados de criar crianças humanas no planeta Keppler-22B. Passeando entre a ficção científica e o horror, a série fez grande sucesso nos Estados Unidos e terá uma segunda temporada.