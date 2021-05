Esquenta ‘Loki’: 6 filmes com o vilão pop para ver antes da série

A série do anti-herói favorito do Universo Cinematográfico da Marvel, Loki, chega ao Disney+ em 9 de junho. Com seis episódios, a atração vai mostrar o que aconteceu com o vilão depois que ele roubou a Joia do Espaço, já conhecida pelos fãs da franquia como Tesseract, em Vingadores: Ultimato. Por vezes flertando com o lado do time do bem, outras sendo a pedra no sapato que tira a paciência dos heróis, Loki é peça fundamental na mitologia da saga, para além dos filmes do seu meio-irmão Thor. Confira alguns longas disponíveis no Disney+ para relembrar ou descobrir quem é o personagem interpretado por Tom Hiddleston, preparando o terreno para a nova série da Marvel.

Thor (2011)

A primeira aparição de Loki nos cinemas aconteceu em 2011, no filme Thor. O meio-irmão do Deus do Trovão sempre almejou o trono de Asgard mas não tinha nenhum direito sobre ele. Após seu pai Odin (Anthony Hopkins) banir Thor (Chris Hemsworth) para Terra sem seus poderes, o Deus da Trapaça usurpa o trono da família e manda uma criatura para matar o meio-irmão. Na produção ainda se revelam segredos importantes sobre a complicada relação familiar, que continuou a pautar a jornada do personagem.

Os Vingadores (2012)

Na primeira reunião dos super-heróis, que viria a se tornar a franquia mais lucrativa do cinema, Loki é o grande causador de todos os problemas. Aliado a Thanos, ele promete lhe entregar o Tesseract em troca do domínio da Terra. Carismático, o vilão se estabelece neste filme como um dos melhores personagens da Marvel no cinema, o que garante sua longevidade na saga.

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

Um vilão vira anti-herói quando outro personagem se revela bem pior do que ele. É o que acontece com Loki no segundo filme do Thor. Após ser julgado pelos acontecimentos de Os Vingadores, Loki é preso nas masmorras de Asgard, mas é resgatado pelo irmão para ajudá-lo a derrotar o malévolo Malekith (Christopher Eccleston), que está atrás do Éter, a Joia da Realidade.

Continua após a publicidade

Thor: Ragnarok (2017)

Mais uma vez os irmãos se juntam para lutar contra um inimigo comum. Desta vez, Loki e Thor precisam reencontrar Odin e derrotar a irmã Hela (Cate Blanchett), a Deusa da Morte, para impedir a destruição total de Asgard. O filme dirigido por Taika Waititi tem um clima de aventura e comédia que dá ainda mais liberdade para a ironia ácida de Loki.

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Loki não dura muito em Vingadores: Guerra Infinita, mas o longa é importante para entender os eventos que virão à frente nas produções da fase 4 da Marvel, incluindo a série que leva seu nome.

Vingadores: Ultimato (2019)

Em um dos últimos filmes da fase 3 da Marvel, alguns dos Vingadores que restaram após Thanos dizimar metade das criaturas vivas no universo desenvolvem um plano para voltar no tempo e reverter a situação. Com as viagens no tempo, uma versão de Loki de Os Vingadores, lá de 2012, reaparece e rouba o Tesseract, resultando na quebra de várias linhas temporais. Será a partir deste acontecimento que Loki terá início.