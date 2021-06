De ‘Viúva Negra’ a filme com Chris Pratt, o que ver no streaming em julho

A Guerra do Amanhã, no Amazon Prime Video

Estrelado por Chris Pratt, o herói de Guardiões da Galáxia, A Guerra do Amanhã estrearia nos cinemas, mas acabou no streaming da Amazon por causa da pandemia. A superprodução chega à plataforma no dia 2 de julho. Na ficção científica, a humanidade trava uma dura batalha contra invasores extraterrestres em 2051. Para garantir a vitória, e a sobrevivência da espécie, soldados e civis do presente são transportados para a guerra que acontece 30 anos no futuro.

Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime, na Netflix

Nove anos depois de matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, em 2012, Elize fala sobre o crime pela primeira vez na série documental que chega à Netflix no dia 8 de julho. “Ainda não sei dizer que tipo de emoção fez eu apertar aquele gatilho”, revela a ré confessa no trailer da produção.

Viúva Negra, no Disney+

Depois de muitos adiamentos, o filme solo de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) estará disponível ao público a partir do dia 8 de julho. O longa estreia no cinema e no streaming ao mesmo tempo, e é uma visita ao passado da heroína como espiã russa. Quem quiser conferir na plataforma da Disney terá que desembolsar 69,90 reais pelo premier access.

Eu Nunca…, na Netflix

Na nova temporada do sucesso adolescente que aterriza na Netflix no dia 15 de julho, Devi (Maitreyi Ramakrishn) encontra-se em um dilema: escolher entre os dois concorrentes ao cargo de seu primeiro namorado. Para isso, decide testar ambos. Criada nos Estados Unidos, mas membro de uma família indiana tradicional, a garota diverte com a mistura de cultura em um roteiro sagaz que agrada também o público adulto.