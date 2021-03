7 filmes com finais surpreendentes para ver no streaming

Se 2021 está parecendo um déjà-vu de 2020, a sétima arte, pelo menos, adora trazer surpresas aos espectadores. Confira abaixo algumas sugestões de filmes com reviravoltas inimagináveis para ver em casa.

A Bruxa da Casa ao Lado (2019)

Onde assistir: Now e plataformas de aluguel

Ben (John-Paul Howard) alimenta um hábito aparentemente inofensivo: ele gosta de bisbilhotar a vida alheia. O jovem quebrou um braço espiando vizinhos e se meteu em problemas com a polícia enquanto morava com a mãe. Em razão disso, ele vai morar com o pai, um homem autoritário e solitário, com quem não tem uma boa relação, numa cidade litorânea dos Estados Unidos. Tudo caminhava bem até ele descobrir que a mãe da família ao lado é na verdade uma bruxa milenar. O clima de suspense e terror segue até o fim, quando uma reviravolta deixa o espectador sem chão.

Amnésia (2000)

Onde assistir: Amazon Prime Video e Starzplay

Um homem sofre um trauma, que provoca a perda de memória recente, e não se lembrasse de nada do que viveu nos últimos dias. Essa é a premissa do filme de Christopher Nolan baseado no conto Memento Mori, de Jonathan Nolan (irmão do diretor). Na trama, Leonard (Guy Pearce) não consegue se lembrar de nada após testemunhar a morte de sua mulher. Para induzir o espectador a sentir a mesma confusão mental do protagonista, Nolan narra a história de trás para frente. Um suspense psicológico com muitas surpresas no caminho.

Nós (2019)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Mesmo contra a vontade de Adelaide (Lupita Nyong’o), seu marido Gabe (Winston Duke) insiste em passar um fim de semana na casa de praia da família com os dois filhos. O clima de suspense cresce vertiginosamente quando um grupo de quatro pessoas aparece na porta da residência. Os intrusos são uma espécie de cópia perfeita da família, porém, são perversos e estão com sede de vingança. Mas quem são eles? Cópias, fantasmas, alienígenas? O diretor e roteirista Jordan Peele, o mesmo do premiado longa Corra!, solta as explicações ao pouco. E quando o espectador acha que entendeu tudo… ele é pego de surpresa novamente.

Entre Facas e Segredos (2019)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

Inspirado na obra de Agatha Christie, o filme cômico segue o desenrolar da investigação sobre o assassinato de um famoso autor de livros de suspense, Harlan Thrombey (Christopher Plummer), que aos 85 anos é encontrado morto em sua mansão. O detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é chamado ao local para desvendar o mistério. Todos os suspeitos, boa parte familiares do escritor, apresentam motivos para matar o patriarca. Com um elenco estrelado (Jamie Lee Curtis, Ana de Armas e Chris Evans entre eles), o longa do diretor Rian Johnson não se demora a revelar o que aconteceu no dia da morte, porém, ele desconstrói os clichês das tramas que buscam um único culpado, para revelar outras saídas bastante criativas.

A Pele Que Habito (2011)

Onde assistir: Now e plataformas de aluguel

Desde a morte de sua esposa, o cirurgião plástico Robert Ledgard (Pedro Banderas) se dedica a construir a pele perfeita. Fazendo experimentos, o doutor quer construir um tecido capaz de resistir à dor. Seu trabalho muda quando sua filha é sequestrada e ele acredita que a menina foi abusada. O desejo por vinganças tem consequências surpreendentes, numa estranha mistura de ficção cientifica, comédia e horror conduzida pelo aclamado diretor Pedro Almodóvar.

Trama Fantasma (2017)

Onde assistir: Netflix

O estilista Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) é um homem poderoso, controlador, acostumado a ter dezenas de funcionários, familiares e mulheres à disposição. Ele se encanta por Alma (Vicky Krieps), uma garçonete de modos singelos que ele transforma em musa. A donzela vai morar com o estilista e sua irmã manipuladora (Lesley Manville). Quanto mais tempo o casal passa junto e vai se conhecendo, mais as relações entre eles se tornam tóxicas e abusivas. Com a maestria do diretor Paul Thomas Anderson, o roteiro oferece uma virada elegante e surpreendente.

Beleza Oculta (2016)

Onde assistir: Netflix

O publicitário de sucesso Howard (Will Smith) entra em uma grave e triste depressão após perder a filha de seis anos, nem mesmo os amigos e sócios – interpretados por Edward Norton, Kate Winslet e Michael Peña – conseguem ajudá-lo. Relutante, ele entra para um grupo de apoio, enquanto começa a escrever cartas para a morte, o amor e o tempo, que, até então, ele acredita serem intocáveis. Qual não é a surpresa dele quando essas “entidades” surgem diante dele como pessoas comuns, querendo responder a correspondência. O drama sobre a superação do luto promete arrancar lágrimas e caras de surpresa próximo ao final.