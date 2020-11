Terreiros superlotam com todos os candidatos querendo ser de centro

A associação brasileira de umbandistas registrou um recorde de novos afiliados na semana passada. A superlotação começou depois das articulações para lançar um candidato de centro. Na lista estavam até Mourão, Moro e Amoedo.

“Quando eu vi essa galera chegando, achei que fosse uma falange de exus”, disse o babalorixá Inhaçãzinho de Oxossi.

Os envolvidos já preparam a fundação do PB, Partido Biruta, aquele que muda de direção para onde o vento está soprando. O slogan já está pronto: “Siga o seu coração, que é do lado esquerdo: vote direito no centro”.

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713