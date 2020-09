Solução para famílias endividadas é transformar casa em igreja

O Congresso aprovou um projeto para anular 1 bilhão de reais em dívidas tributárias e multas aplicadas pela Receita a igrejas. Consultado, Deus disse que esse milagre não é dele e que só pode ser coisa do inimigo.

Com a crise que fez o PIB desmoronar 10% e a maior taxa de endividamento das famílias em dez anos, especialistas dizem: “Com 210 milhões de igrejas, resolvemos o problema. Melhor que a ideia do Ciro Gomes de botar uma bomba nos arquivos do Serasa”.

Ultimamente, um dos milagres mais pedidos nas igrejas tem sido o de ser dono de uma igreja.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704