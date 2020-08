Casa Verde e Amarela terá cômodo para abrigar Queiroz

O governo federal lançou o projeto habitacional que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. É o projeto Casa Verde e Amarela, que tem como inspiração a expansão imobiliária da região da Muzema. De acordo com o projeto, os imóveis deverão ser comprados em dinheiro vivo e terão muro baixo, para o caso de alguém precisar pular ou entrar voando. As casas terão também um cômodo para abrigar aquele amigo investigado pela polícia que emite cheques de 89 000 reais para o seu cônjuge. Especialistas estão preocupados com a qualidade das residências, pois temem que a fundação das casas possa estar rachadinha.

Publicado em VEJA de 2 de setembro de 2020, edição nº 2702