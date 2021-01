Brasil não está quebrado, está no máximo com uma rachadinha

Especialistas refutaram a afirmação recente do presidente Jair Bolsonaro e apontaram uma saída. A chamada Rachadinha Brasil funcionaria com cada um dos brasileiros dando parte do salário ao governo. A ideia naufragou quando alguém lembrou que ela já existe, chama-se imposto e consome mais de 35% do PIB.

Os economistas trouxeram da Europa a solução. Depois do Plano Marshall, vem aí o Plano Kopenhagen. Bastaria abrir franquias de chocolate em todos os bairros que o dinheiro vivo brotaria nas caixas registradoras. Muito vivo.

Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720