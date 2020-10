Vem, voadora

Atualizado em 15 out 2020, 10h44 - Publicado em 15 out 2020, 10h41

Passou-se exatamente uma semana entre o momento em que Jair Bolsonaro declarou que acabou com a corrupção e o instante em que seu vice-líder no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), foi flagrado com dinheiro — metafórica e literalmente — sujo na cueca. Deus castiga.

Imediatamente viralizou o vídeo do diálogo entre Bolsonaro e Rodrigues, em que o primeiro afirma que o relacionamento entre os dois é “quase uma união estável”, e o segundo elogia o presidente por ele promover a “retomada da moralidade” e de “práticas republicanas”.

O flagrante ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro disse que daria “uma voadora no pescoço” de quem praticasse corrupção em seu governo.

O Brasil aguarda a voadora.