Sergio Moro agradece

O Supremo Tribunal Federal anulou as decisões do juiz Marcelo Bretas na Operação Fatura Exposta, derrubando pela primeira vez uma condenação contra Sérgio Cabral. A decisão abre a porta para anular outras condenações do ex-governador do Rio.

O Tribunal Regional Federal do Distrito Federal anulou o processo que condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a sua maior pena.

Diante da iminente prescrição de pena (resultante da anulação, pelo STF, do processo), o MP do Distrito Federal desistiu de apresentar nova denúncia contra o ex-presidente Lula e pediu o arquivamento do caso do triplex de Guarujá.

O STF decidiu manter o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro na investigação das “rachadinhas” e anular os relatórios do Coaf que embasavam as investigações. Semanas antes, o Superior Tribunal de Justiça já havia anulado as decisões proferidas contra do senador. A investigação contra Zero Três está zerada.

De forma torta, a Justiça brasileira parece determinada a provar que Sergio Moro é 1) a única esperança para combater a corrupção no Brasil, e 2) o verdadeiro candidato antissistema.

Se depender da Justiça, Moro vai ser eleito.