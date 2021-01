Quanto do total de mortes se deve à conduta de Bolsonaro?

Ninguém (com exceção dos habitantes do universo paralelo do Bolsoquistão) discute que uma parcela relevante das 211 mil mortes de brasileiros se deve à conduta negacionista do presidente Jair Bolsonaro, que menosprezou o perigo, estimulou o comportamento de risco, recomendou remédios inócuos e não comprou as vacinas quanto deveria.

Ninguém sabe, entretanto, qual é o tamanho dessa parcela.

Mas em breve teremos uma ideia.

Nós poderíamos estar entre os países que estão vacinando em massa — mas não estamos porque nosso presidente não cumpriu seu dever de encomendar as vacinas quanto teve a oportunidade.

Nos próximos poucos meses, a curva de mortes nos países que estão vacinando em massa deve cair vertiginosamente, aproximando-se de zero.

A partir daí, todas (todas, sem exceção) as mortes de brasileiros que ocorrerem serão responsabilidade única e exclusiva do presidente Jair Bolsonaro.