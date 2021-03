‘Precisamos enfrentar os problemas’, diz Bolsonaro. Mas o problema é ele.

Em sua já histórica fala do “chega de mimimi e de frescura, vai chorar até quando?”, Bolsonaro afirmou que “precisamos enfrentar nossos problemas com coragem”.

De fato, precisamos enfrentar nossos problemas. Um dos maiores é a pior pandemia dos últimos 100 anos, que já matou mais de 260 mil brasileiros, e, se correr solta, pode matar um milhão ou mais.

A maneira de enfrentar um vírus, evidentemente, não é fingir que o risco não existe, não é com bravatas, chiliques e bestialógicos. Se tais armas surtissem efeito não teríamos mais de mil mortos por dia todo dia.

A maneira de enfrentar um vírus é com informação correta e precisa, coisa que Bolsonaro nos sonega a cada minuto e continua sonegando. É com medidas sanitárias, como isolamento social e uso de máscaras e álcool, práticas que Bolsonaro sabotou durante todo o tempo e continua sabotando. É com vacinas, seringas e agulhas, coisa que Bolsonaro tinha a obrigação de ter comprado seis meses atrás, mas por incompetência, desídia e má-fé, não comprou — e agora, que quer comprar, não existem mais “nem na casa da tua mãe”, como Bolsonaro fez questão de explicar.

Mas nosso maior problema, está claro, não é a pandemia e nem a recessão dela decorrente. Nosso maior problema é o pior, mais irresponsável, mais incompetente presidente de nossa história. Sem ele, poderemos ter alguma chance de “enfrentar nossos problemas com coragem” em vez de com omissão, mentiras e conversa fiada.

Impeachment já!