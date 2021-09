O STF pede o impeachment

Luiz Fux fez um pronunciamento na contramão daquele de Arthur Lira.

Veemente, diferenciou a crítica institucional bem intencionada da insuflação deliberada do povo contra suas próprias instituições, e afirmou que incitar o discurso de ódio e incentivar o descumprimento de decisões judiciais configura crime de responsabilidade, a ser examinado pelo Congresso Nacional.

Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal, em concordância com todos os ministros da Casa, pediu nada menos do que o impeachment do presidente da República.

Criou um problema gigantesco para o presidente da Câmara e para todos os parlamentares brasileiros.

A crise não tem hora para acabar.