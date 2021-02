O prefeito do Rio entre a cruz e a caldeirinha

Não deve haver ninguém mais contrariado com o terremoto que ACM Neto provocou no DEM do que o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Se Rodrigo Maia sair mesmo do DEM, Paes fica entre a cruz e a caldeirinha.

Se sair junto com Rodrigo Maia, o prefeito atrai a ira de Bolsonaro e põe em risco o acesso a verbas federais, fundamentais para sua administração.

Se ficar no partido, a oposição o carimba como bolsonarista.

Não admira que Paes esteja recomendando a Rodrigo que tome sorvete para esfriar a cabeça.