Ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ex-vice-presidente do Conselho de Administração da BMF&Bovespa, Marcelo Trindade é um dos melhores e mais bem sucedidos advogados de direito societário e mercado de capitais que temos.

Em 2018, Trindade deixou de lado a carreira e o conforto para ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. A decisão surpreendeu a quem o conhecia e a quem não o conhecia: por que alguém de sucesso, com a vida resolvida, deixa tudo de lado para se lançar em uma aventura de alto risco e baixíssima chance de sucesso?

“Por isso mesmo”, responde Trindade em “O Caminho do Centro: memórias de uma aventura eleitoral”, livro que acaba de sair pelo História Real, selo criado pelo editor Roberto Feith.

No livro, Marcelo conta como o desconforto de ser próspero em meio à ruína generalizada de seu estado o levou à candidatura, narra os bastidores da campanha eleitoral, relata as dificuldades no relacionamento com os adversários e com seu próprio partido, apresenta os obstáculos encarados por um liberal “de verdade” — essa categoria rara no Brasil, em que o sujeito é liberal não só em economia, mas também em política e em costumes —, explica como o modelo eleitoral vigente impede uma verdadeira renovação da política, discute a responsabilidade da imprensa, analisa os motivos que levaram à sua derrota e à vitória do outsider “errado”. E muito mais.

“O Caminho do Centro” é um livro indispensável para qualquer um que se interesse por política ou queira compreender o debate público no Brasil. Quem mora no Rio deveria lê-lo duas vezes.

O livro será oficialmente lançado em uma live-debate, no canal da editora Intrínseca, no dia 6 de outubro, às 18h, com a participação do economista Armínio Fraga, do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung e do autor, mediados por Roberto Feith.