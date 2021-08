Virtual candidato em 2022, Tarcísio tem trunfo bilionário em SP

Virtual candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ministro Tarcísio de Freitas conquistou na semana passada um importante ativo para seu discurso eleitoral em 2022.

Com a aprovação do projeto de concessão da Dutra no TCU, o ministro vai pilotar investimentos bilionários no estado. Só no trecho de Guarulhos, por exemplo, as obras rodoviárias levarão investimentos de 1 bilhão de reais para a cidade.

O projeto de concessão da rodovia Presidente Dutra em conjunto com a Rio-Santos (BR-116/101/SP/RJ) deu o último passo antes de ser leiloado. O TCU aprovou os estudos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, última etapa antes da publicação do edital de concessão. Agora, a expectativa é que o certamente ocorra no quarto trimestre deste ano.

No total, estão previstos investimentos da ordem de 14,8 bilhões de reais por parte da iniciativa privada para ampliação de capacidade, com duplicações, implantação de terceiras e quartas faixas, vias marginais, entre outras melhorias.