Vice reforça defesa no STJ para assumir governo do Amazonas

Cotado para assumir o comando do Amazonas a partir do afastamento de Wilson Lima pelo STJ, o vice-governador Carlos Almeida Filho se filiou recentemente ao PSDB, como antecipou o Radar, e continua investindo em caminhos que o distanciem dos escândalos do parceiro de governo.

Filho acaba de contratar os advogados José Eduardo Cardozo e Luciana Lóssio. A dupla, largamente conhecida pelos cargos que ocuparam em Brasília durante os governos do PT — Cardozo foi ministro da Justiça de Dilma e Luciana, ministra do TSE –, vai advogar para o tucano no STJ, onde também é investigado por suspeita de corrupção, mas tem situação mais tranquila, segundo interlocutores do caso.

Alvo das primeiras ações da PGR na investigação do esquema de corrupção no governo amazonense, o vice se distanciou de Lima e tratou de mostrar que não tinha envolvimento com a quadrilha que saqueou os cofres da Saúde no estado em plena pandemia. Nesta semana, Lima foi alvo de nova operação. Além de ordenar buscas nos endereços do governador e de prender servidores e empresários citados no esquema, o STJ quebrou os sigilos fiscal, bancário e telemático de Lima.