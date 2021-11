Vamos vencer qualquer traidor e qualquer ladrão de nove dedos, diz Flávio

Flávio Bolsonaro aproveitou sua ponta na festa de filiação do pai ao PL de Valdemar Costa Neto para disparar contra Lula e Sergio Moro.

Sobre o ex-ministro do pai, Flávio disse que traidor é “aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendam o aborto e que não respeita o eleitor que escolheu as bandeiras vitoriosas na eleição de 2018. Traidor é aquele que não tomou as devidas providências para descobrir quem mandou matar Bolsonaro”.

Sobre Lula, Flávio foi menos elegante: “Nós, juntos, vamos vencer qualquer traidor e vamos vencer qualquer ladrão de nove dedos”.

Flávio discursa num evento lotado de caciques do centrão, muitos dos quais em flerte aberto com Lula no escurinho do cinema.