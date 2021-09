Valdemar derruba o presidente do Banco do Nordeste

Valdemar Costa Neto conseguiu. Depois de pedir a Jair Bolsonaro a cabeça do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, a cúpula do banco se reuniu nesta quinta e aprovou a destituição do agora ex-banqueiro.

No lugar de Rolim assume Anderson Aorivan da Cunha Possa, atualmente Diretor de Negócios. Possa fica no cargo até que outro indicado do centrão ocupe o cargo.