Um ano depois do ‘plano para matar Gilmar’, quantos livros vendeu Janot

Neste domingo completou um ano a bombástica entrevista concedida por Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República, a Policarpo Junior e Laryssa Borges em VEJA.

Na conversa, Janot revelou o plano que chegou a colocar em prática para matar o ministro do STF, Gilmar Mendes.

“No dia 11 daquele mês, o então procurador-­geral da República, Rodrigo Janot, o chefe da operação em Brasília, foi a uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) decidido a executar o ministro Gilmar Mendes. O plano dele era dar um tiro na cabeça do ministro e depois se matar. A cerca de 2 metros de distância de Mendes, na sala reservada onde os ministros se reúnem antes de iniciar os julgamentos no plenário, Janot sacou uma pistola do coldre que estava escondido sob a beca e a engatilhou”, narra a reportagem de VEJA.

Janot conta a história no livro Nada Menos que Tudo, Editora Planeta, que lançou naquela entrevista e foi escrito pelos repórteres Jailton de Carvalho e Guilherme Evelin.

Bombástica a revelação marcou o lançamento do livro, mas quantas cópias vendeu Janot? Até sexta-feira passada: 18.000 exemplares.