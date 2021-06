Túlio Gadêlha aciona PGR para reter passaporte de Ricardo Salles

O deputado pedetista Túlio Gadêlha entrou com representação na PGR para reter o passaporte do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, exonerado nesta quarta pelo presidente Jair Bolsonaro.

“A ação tem como objetivo impedir a fuga de Salles para outro país antes que se concluam todas as investigações da Polícia Federal que apuram seu envolvimento no maior esquema de extração e exportação de madeira da Amazônia”, diz o deputado.

Para o pedetista, “é necessário que a Justiça aja rapidamente para impedir o que ocorreu com o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que saiu do país assim que foi exonerado para driblar as investigações”.

“Salles foi o grande símbolo do governo Bolsonaro do extermínio dos nossos biomas, do desmatamento da Amazônia e dos seus pactos com o setor do agronegócio, grileiros e garimpeiros. Ele não pode sair impune”, diz o deputado.