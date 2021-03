Transição de Queiroga e Pazuello na semana passada foi para inglês ver

Marcelo Queiroga completou nesta segunda uma semana posição de quase ministro da Saúde. Nesse período, fez reuniões com Eduardo Pazuello, viajou ao Rio de Janeiro acompanhar entrega de vacinas, conversou com governadores, deputados, senadores, com chefes de poderes, enfim, fez quase tudo o que uma ministro em início de trabalho poderia fazer.

Só não conseguiu fazer o principal: iniciar a transição com a equipe de Pazuello. Até sexta-feira, Queiroga sentava com interlocutores para jogar conversa fora, mas sem dados concretos da Saúde.

Repetindo: anunciado na segunda, o ministro ainda na sexta não tinha domínio de dados da gestão e assim foi conversar com Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso, e com Arthur Lira, chefe da Câmara. O leitor pode imaginar a frustração dos cabeças do Parlamento diante da desinformação do futuro chefe da Saúde.