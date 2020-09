TJ do Rio mantém prisão de Cristiane Brasil

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, negou neste domingo, 20, os pedidos de relaxamento, revogação, substituição e conversão da prisão preventiva de Cristiane Brasil – pré-candidata à prefeitura do Rio.

Ele determinou ainda o cumprimento imediato da ordem do ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, no sentido de redistribuição da ação penal inicial e conclusão ao desembargador do Órgão Especial, que será sorteado nesta nesta segunda-feira para analisar o caso.

Cristiane Brasil foi presa preventivamente no último dia 11 em cumprimento à decisão da Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, “para resguardo da ordem pública e a instrução criminal”, por força da segunda fase da chamada “Operação Catarata”.

A defesa da ex-deputada pedia a revogação da prisão preventiva, a substituição de sua prisão em medidas cautelares e a conversão em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico. Isto porque, segundo os advogados, ela está em acompanhamento psiquiátrico desde fevereiro de 2018, diagnosticada com “transtorno misto depressivo ansioso” sendo necessário o uso contínuo e diário de três medicamentos.

Os advogados de Brasil também alegaram, no pedido, que sua prisão teria caráter político em razão da condição dela como pré-candidata à prefeitura do Rio.

