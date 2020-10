Tia Surica comemora 80 anos com live na quadra da Portela

Atualizado em 6 out 2020, 22h19 - Publicado em 7 out 2020, 11h33

Um dos símbolos da Portela, a sambista Tia Surica vai comemorar o seu aniversário de 80 anos com uma live especial no próximo dia 17 de novembro.

Baluarte da tradicional escola de samba do Rio de Janeiro e integrante da Velha Guarda da Portela, a cantora se viu obrigada a trocar a tradicional feijoada que marca a data todos os anos pelo show virtual — mas sem traumas.

“Eu quero comemorar a vida em segurança, e acho que ainda não é o momento para fazer uma festa do jeito que eu gosto, com muita gente. Deixa que no meu aniversário de 81 anos, quando tudo isso tiver passado, eu volto com tudo!”, disse Tia Surica ao Radar.

Os convidados da live, que será realizada na quadra da azul e branco, em Madureira, ainda estão sendo definidos pela sambista. O evento terá produção da Fitamarela.