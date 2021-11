TCU cobra R$ 737 mil da Orquestra Filarmônica do Rio

O TCU condenou a Orquestra Filarmônica do Rio a pagar 737.602 reais em impostos federais atrasados. A condenação foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira. A filarmônica do Rio é uma instituição privada sem fins lucrativos ou relação com governos e que foi fundada em 1978.

Desde 2013 que a orquestra tem tido dificuldades para se manter. Atualmente, ela não tem um corpo de músicos fixo. As contratações ocorrem por demanda. A última grande apresentação da filarmônica foi em 2018, num especial de 80 anos do sambista Martinho da Vila, no Theatro Municipal do Rio. Nos últimos dois anos, o grupo de 70 instrumentistas só se apresentou três vezes.

O fundador da orquestra, o maestro Florentino Dias, morreu no ano passado. O CNPJ foi herdado por seu braço direito, que tenta manter as atividades. Recentemente, a administração do grupo soube da dívida de impostos federais e busca uma forma de resolver o problema.

Segundo o Radar apurou, a orquestra está tentando levantar junto a patrocinadores e apoiadores o montante para quitar o débito com o governo federal. Está em negociação ainda uma apresentação com um grande sambista para o ano que vem. Este mesmo sambista, que ainda não pode ter seu nome divulgado, já estaria ciente da dívida e teria se disponibilizado a ajudar a achar uma solução.