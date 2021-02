STJ rejeita último recurso de Lula no caso triplex — agora é só no STF

No apagar das luzes da sessão da Quinta Turma do STJ desta terça-feira, uma decisão sobre a batalha que o ex-presidente Lula trava contra a condenação no caso do triplex do Guarujá.

Os ministros rejeitaram, por unanimidade, o último recurso da defesa do petista no caso que tramitava no colegiado — que em 2019 reduziu a pena imposta pelo ex-juiz Sergio Moro.

Eles seguiram o voto do relator, ministro Felix Fischer, que determinou a baixa do processo. Agora, a batalha da defesa contra a sentença corre apenas no Supremo Tribunal Federal (STF), onde um habeas corpus relatado pelo ministro Edson Fachin busca anular condenação no caso do triplex.