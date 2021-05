STF arquiva caso dos cheques de Queiroz que mirava Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No início da semana, o Radar revelou que o chefe da PGR, Augusto Aras, havia rejeitado investigar Jair Bolsonaro no caso dos cheques depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Nesta quinta, como a Procuradoria não viu o que “procurar” no caso, o decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, arquivou o caso do qual era relator.