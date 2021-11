Sergio Moro tem ‘aulas’ de Brasil com grupos de notáveis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais candidato do que nunca, Sergio Moro tem feito aulas semanais com grupos diferentes de notáveis para aprender sobre os gargalos do país.

Já teve sessões para ouvir sobre “combate à pobreza”, “políticas de emprego” e “reforma tributária”.

O encontro mais recente foi sobre investimentos públicos para primeira infância. Ele anota o que escuta, debate, e leva tarefas como dever de casa.