Senadores vão cobrar Pacheco por inclusão de projetos da CPI na pauta

Senadores do Observatório da Pandemia, majoritariamente composto por ex-integrantes da CPI da Covid, têm um encontro marcado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde desta quinta-feira.

O objetivo da reunião, agendada para as 15h30, é cobrar Pacheco para colocar em pauta os projetos de lei que foram resultado dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Mais cedo, o Radar informou que o relator da CPI, Renan Calheiros, iria para cima de Pacheco depois de identificar que as proposições do colegiado estavam encalhados.

O senador vai pedir que o presidente da Casa indique os relatores e coloque em tramitação em regime de urgência, já que essas matérias são consideradas prioritárias no regimento do Senado.