Senadores da CPI planejam tour internacional para entregar relatório

Se o ministro Marcelo Queiroga achou por bem brincar com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanon, que iria com Bolsonaro “passear lá em Haia”, a cúpula da CPI da Pandemia está planejando viajar para Haia, na Holanda, até o começo do ano que vem para entregar ao Tribunal Penal Internacional o relatório final da comissão.

Os senadores também pretendem marcar um encontro com Adhanon, na sede da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça, para entregar o documento em que o presidente é acusado de crimes contra humanidade, sem gracinhas. O tour internacional também deverá ter paradas no Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em Nova York, e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, ambos nos Estados Unidos.

As viagens dependem da equipe técnica do Senado, que precisa traduzir as mais de 1.000 páginas do relatório de Renan Calheiros. Até agora, o grupo não definiu quem irá para cada viagem.