Senado confirma a morte de mais um servidor por Covid-19 nesta quinta

Horas depois de uma funcionária que atuava no gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) morrer em decorrência da Covid-19, a doença vitimou mais um servidor do Senado. O gabinete do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) informou internamente aos colegas o falecimento de Augusto Cesar de Sousa Sobrinho, que era contratado para trabalhar no escritório de apoio do parlamentar. “O Cesar era muito querido por todos no gabinete”, lamentou.