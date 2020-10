Sem verba para combate a incêndios, Ibama gasta com eletrodomésticos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 26 out 2020, 20h48 - Publicado em 27 out 2020, 08h22

O Ibama determinou na quinta-feira passada que todos os brigadistas que atuam no combate a incêndios retornassem às bases por falta de dinheiro para manter operações de combate a incêndios florestais.

O órgão justificou que estava com 19 milhões de reais em dívidas. Na mesma quinta, porém, o mesmo Ibama anunciou a intenção de gastar até 5,4 milhões de reais em eletrodomésticos e outros equipamentos como fragmentadoras de papéis e cabideiros para ternos para equipar suas unidades pelo país.

A licitação para “aquisição de materiais diversos para as instalações das unidades do Ibama sede e de seus órgãos descentralizados” foi publicada no Diário Oficial da União. O Ibama justifica que em suas sedes são utilizados materiais e equipamentos que sazonalmente requerem substituições e complementações.

Somente em televisores, serão adquiridos mais de 150 unidades de até 60 polegadas. A lista ainda inclui mais de 60 cabideiros porta ternos e mais de 80 frigobares. Também estão previstas as aquisições de 100 fragmentadoras de papel, além de uma infinidade de freezers horizontais, chapas elétricas tipo grill para churrascos, liquidificadores, cafeteiras elétricas, projetores multimídia, lavadouras de roupas e fornos microondas.