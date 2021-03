Interinamente no comando do executivo do Rio há sete meses, Claudio Castro (PSC) mudou, sem alarde, o slogan do governo do estado da “era” Witzel.

Sai “Vamos virar o jogo”, entra “Sem tempo a perder”. Cada vez mais próximo de Jair Bolsonaro e filhos, Castro, é claro, já está de olho em 2022.