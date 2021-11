Sem Parar amplia programa de cashback para mil postos de combustíveis

A Sem Parar, empresa de pagamentos que atua em pedágios e postos de combustíveis, ampliou para mil o número de postos em que é possível abastecer e pagar pela tecnologia contacless, que não exige transação física, a exemplo do que já ocorre em alguns pedágios em que um sensor no carro libera a cancela automaticamente e cobra eletronicamente o usuário.

Desde outubro que a empresa tem buscado incentivar os clientes a usarem a tecnologia. A empresa está oferecendo 2% de cashback para quem abastecer com pelo menos 100 reais nos postos parceiros. Para isso, os usuários precisam estar inscritos no programa de fidelidade no aplicativo de celular do Sem Parar. Depois de utilizar o método de pagamento, o cliente recebe um SMS informando da transação.