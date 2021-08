Segunda Turma do STF arquiva inquérito contra Aécio Neves

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Segunda Turma do STF arquivou há pouco um inquérito que apurava suspeita de recebimento de vantagens ilícitas pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014, quando o tucano era senador e concorria à presidência da república contra Dilma Rousseff (PT).

O inquérito investigou denúncias da prática de caixa 2 pago pela Odebrecht à campanha do político contra a petista. As acusações foram formuladas em parte com a delação de executivos da construtora.

O ex-presidente da Odebrecht Benedicto Júnior disse em delação premiada que o então senador pediu 6 milhões de reais em doações de campanha irregulares.